CS stellt in Indien über 1000 IT-Fachleute an

Die Credit Suisse will im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie im laufenden Jahr in Indien über 1000 IT-Fachleute anstellen. Bereits in den letzten drei Jahren hatte die CS im südasiatischen Land mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der IT angeheuert.

Mit den neuen Einstellungen unterstreiche die Bank ihre Vision, Indien als ein Zentrum für technologische Innovation innerhalb der Bankengruppe zu etablieren, schrieb die CS in einer Mitteilung vom Dienstag. Gesucht würden Entwickler und Ingenieure in aufstrebenden Technologiebereichen wie Cybersicherheit, Datenanalyse, Cloud, Schnittstellenentwicklung sowie Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz.

Indien ist gemäss den Angaben innerhalb der Credit Suisse mit einem Anteil von rund 25 Prozent des gesamten IT-Personals weltweit der wichtigste Technologiestandort für die Bankengruppe. Die CS wolle dem indischen Standort auch die Verantwortung für die Versorgung der Geschäfte der Bank mit IT-Lösungen und -Dienstleistungen in allen Teilen der Welt übertragen. (sda)