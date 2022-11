Tagestipp: Podiumsgespräch zur Eizellenspende – Politik des Kinderwunschs Im Kornhausforum Bern beginnt die Ausstellung «Babys machen? Eizellenspende und Reproduktionspolitiken» mit einem Podiumsgespräch. Martina Hunziker

Auch Reproduktionskliniken sind Teil der Diskussion rund um die Eizellenspende. Foto: Tamara Sánchez Pérez

Wie weit darf für den Kinderwunsch gegangen werden? Das Kornhausforum zeigt eine Ausstellung, die den Fokus auf die gesellschaftlichen, ethischen und politischen Dimensionen der Eizellenspende legt. Die Exhibition «Babys machen? Eizellenspende und Reproduktionspolitiken» wurde vom Geografischen Institut der Universität Bern produziert und ist an das transdisziplinäre Forschungsprojekt «Reproductive Geopolitics» angebunden. Fotografien, Audio- und Videomaterial geben Einblicke: in das Leben und die Motive von Eizellenspenderinnen aus Spanien, in Labore und Operationssäle einer Reproduktionsklinik, in das Leben einer Schweizerin, die sich für eine Eizellenspende ins Ausland begibt, sowie einer jungen Frau, die nach einer Eizellenspende geboren wurde. Zur Eröffnung der Ausstellung findet ein Podiumsgespräch statt. (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft studiert, interessiert sich aber für vieles mehr als nur für klassische Musik. Mehr Infos

