Auswirkungen des Braunkohleabbaus - Polen gräbt Nachbarstaaten das Trinkwasser ab

Mit allen Wassern bewaffnet China gräbt halb Asien das Wasser ab

Peking plant einen Mega-Staudamm am Brahmaputra-Strom, auch «Grand Canyon» des Ostens genannt. Das alarmiert seine südlichen Nachbarn. In Indien und Bangladesh wachsen Ängste vor Dürren oder Fluten, sollte China am Oberlauf des Flusses die Stellschrauben drehen.