Weltmeister mit Cowboy-Hut – Pokerlegende Doyle Brunson im Alter von 89 Jahren gestorben Der Texaner gewann zweimal den Weltmeister-Titel mit miserablen Karten – der «Doyle-Brunson-Hand». Er schrieb das Standardwerk der Pokerwelt – und hatte zu Beginn immer eine Pistole dabei.

Pokerlegende Doyle Brunson ist 89-jährig gestorben. Er war eines der ersten bekannten Gesichter der World Series of Poker, die ab den 1980er Jahren im Fernsehen übertragen wurde.(25.7.2005) Foto: Joe Cavaretta (Keystone, AP)

Im Alter von 89 Jahren ist die US-Pokerlegende Doyle Brunson gestorben. «Wir geben schweren Herzens das Ableben unseres Vaters Doyle Brunson bekannt», erklärte die Familie des zweifachen Poker-Weltmeisters, der als «Godfather of Poker» bekannt war, am Sonntag. Angaben zur Todesursache machte die Familie zunächst nicht.

Brunsons langjähriger Poker-Rivale Daniel Negreanu bezeichnete den Verstorbenen als «Legende». «Es wird nie einen anderen Doyle Brunson geben», schrieb Negreanu im Kurzbotschaftendienst Twitter. Schauspieler James Woods bezeichnete Brunson als «grössten Pokerspieler, der jemals gelebt hat».

Der meist mit Cowboy-Hut auftretende Brunson war 1976 und 1977 Poker-Weltmeister geworden. Beide Male gewann er mit praktisch denselben Karten, die normalerweise als aussichtslos gelten, 10 und 2, heute «Doyle-Brunson-Hand» genannt. Und beide Male sah es zuerst auch so aus, als würde er mit dem Blatt verlieren.

Zweimal Weltmeister mit 10 und 2

1976 hatte sein letzter Gegenspieler Ass und Bube in der Hand, während die ersten drei aufgedeckten Karten Ass, Bube und 10 waren. Mit nur einem Paar bluffte Brunson und schob alle seine Chips in die Mitte, ein Bluff, der sein Gegenspieler mit zwei Paaren in der Hand durchschaute. Doch die Pokergötter waren offenbar auf der Seite von Brunson. Obwohl seine Chancen auf einen Sieg auf ein Minimum gesunken waren, wurden als letzte Karten ausgerechnet jene aufgedeckt, welche der Mann mit dem Cowboy-Hut dringend brauchte: 2 und 2. Brunson erhielt so ein Full House und seinen ersten Weltmeister-Titel.

1977 lag er im Final wieder mit 10 und 2 hinten, als 10, 8 und 5 aufgedeckt wurden. Wieder hatte sein Gegner zwei Paare, 8 und 5, und den Vorteil auf seiner Seite. Brunson genügte nun aber eine einzelne 10, um zu siegen und diese kam auch prompt. Er verteidigte seinen Weltmeistertitel und erhielt mit der letzten Karte, einer 2, wieder ein Full House.

Immer mit Cowboy-Hut am Tisch: «Texas Dolly» Doyle Brunson an einem Pokertisch. Er liebte es zu bluffen – und seinen Gegnern Hinweise auf Bluffs zu geben, um sie damit dann in eine Falle zu locken. (7.7.2011) Foto: Eric Jamison (Keystone, AP)

Brunson gewann in seiner Karriere insgesamt zehn Turniere der World Series of Poker und verdiente offiziell über sechs Millionen Dollar. Wie viel er in privatem Rahmen noch erspielte, ist nicht festgehalten, die Washington Post schreibt, er habe manchmal Millionen in einem Monat erspielt – oder verloren. «Das ist was ich tue und was ich schon immer getan habe», sagte er dem Texas Monthly letztes Jahr. Wenn er dereinst während eines Monster-Spiels tot am Poker-Tisch umfalle, dann sterbe er als glücklicher Mann.

Der als «Texas Dolly» bekannte Profispieler schrieb auch eines der ersten Bücher über Poker-Strategie, «Super System», das als Standardwerk über das Kartenspiel gilt. Es gab erstmals Einblicke in die Taktik und Spielweisen der Poker-Profis und brachte das Spiel vielen Menschen näher. So sehr, dass Brunson einmal sagte, dass ihn das Buch wohl eine Menge Geld gekostet habe, da er von Leuten besiegt wurde, die dank «Super System» zu guten Spielern wurden.

Pokerspiele mit Überfällen und Schüssen

Der im US-Bundesstaat Texas geborene Brunson hatte als Student Basketball gespielt. Eine Knieverletzung zerstörte aber seine Hoffnungen auf eine Profikarriere in dem Sport. Er spielte dann in den 1950er Jahren in Fort Worth Poker, in einer gefährlichen Strasse voller Dieben, Zuhältern und Mördern, wie er dem Texas Monthly erzählte. Dabei kam es auch während Pokerspielen zu Überfällen und Schüssen, Brunson selber sagt, er habe immer eine Pistole dabei gehabt.

Er zog in den 1960er Jahren nach Las Vegas, wo die Pokerszene am blühen war. Er heiratete dort seine Frau Louise Carter, die Ehe hielt bis zu seinem Tod und er hinterlässt zwei Kinder und viele Enkel und Ur-Enkel. 1970 spielte Brunson im ersten Event der World Series of Poker mit und wurde in den 80er Jahren eines der bekanntesten Gesichter des Spiels, als die Pokerturniere im Fernsehen übertragen wurde. 1988 wurde er in die Poker Hall of Fame aufgenommen.

