Tagestipp: Bureau Bureau – Poesie, Klangforschung, gar Theater? Das Berner Jazzduo entzieht sich jeder Schublade und tänzelt halsbrecherisch auf dem schmalen Grat irgendwo zwischen Vocaljazz, Spoken Word und Performance. Martin Burkhalter

Die Vokalistin Sonia Loenne und der Drummer Michael Cina haben den letztjährigen ZKB-Jazzpreis gewonnen. Foto: PD

Nun, wie nur beschreiben, was das Berner Jazzduo Bureau Bureau so tut? Ist es Poesie, Klangforschung, gar Theater? Klar ist, dass das, was die Vokalistin Sonia Loenne und Drummer Michael Cina auf den Bühnen zeigen, Funken schlägt, sich einfrisst in neugierige Geister. Nicht von ungefähr haben sie den letztjährigen ZKB-Jazzpreis gewonnen, eine der höchsten Auszeichnungen für den Nachwuchsjazz in der Schweiz. Bureau Bureau – jazz- und theatergeschult übrigens – sind aufregend und irritierend, experimentell und ein bisschen abgefahren. (mbu)

