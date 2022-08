Vor Spiezer Abstimmung – Podium zur umstrittenen Grossüberbauung Am Mittwoch, 24. August, findet im Hotel Deltapark in Gwatt eine öffentliche Podiumsdiskussion zur ZPP-Änderung Unteres Kandergrien statt.

Das Untere Kandergrien mit dem Deltapark und den Seevillen: Die Wohnüberbauung ist auf dem Bootstrockenplatz sowie dem Spiez-seitig angrenzenden, schmalen Streifen (bis zur Hecke) geplant. Foto: Bruno Petroni

Am 25. September wird sich die Spiezer Stimmbevölkerung an der Urne auch zu zwei lokalen Vorlagen äussern. Dabei dürfte, speziell in der Bäuert Einigen, weniger der 8-Millionen-Rahmenkredit für Liegenschaftskäufe, sondern die Planung im Unteren Kandergrien in Gwatt interessieren.

Für eine dichte Wohnsiedlung mit 55 Wohnungen und einem Zweitwohnungsanteil von maximal 20 Prozent ist eine Änderung der geltenden ZPP (Zone mit Planungspflicht) «Unteres Kandergrien» nötig. Konkret soll sie für die geplante Grossüberbauung einer Thuner Bauherrengesellschaft um die benachbarte Parzelle ergänzt werden. Das Land liegt zwischen den Naturschutzgebieten Gwattlischenmoos und Kanderdelta. In den Augen von Anwohnenden ist das Projekt «völlig überdimensioniert».

Der Ortsverein Einigen-Gwatt, der laut dessen Präsident Peter Aebersold «eine neutrale Haltung vertritt», lädt nun auf Mittwoch, 24. August, um 19.30 Uhr Interessierte zu einer kontradiktorischen Podiumsveranstaltung in den Deltapark ein. Die verbalen Klingen kreuzen werden die Spiezer Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner (SVP), Philipp Hubacher, BHP Raumplan AG, Andreas Müller, Verein IG Kanderdelta, und das Spiezer GGR-Mitglied Martina Käser (EDU) aus Einigen. Moderiert wird der öffentliche Anlass von Stefan Geissbühler, Chefredaktor «Berner Oberländer» und «Thuner Tagblatt».

jss

