Neuer Werbevertrag – Plus500 wird ab nächster Saison neuer YB-Hauptpartner Jetzt ist klar, welches Firmenlogo es auf das neue YB-Trikot schafft: Jenes des Online-Finanzdienstleisters Plus500.

Daumen nach oben: David von Ballmoos (Torhüter), Gerry Seoane (Trainer), Wanja Greuel (CEO) und Hanspeter Kienberger (VR-Präsident) (v.l.) mit den Verantwortlichen von Plus500 (auf dem Bildschirm). Foto: PD

Der BSC Young Boys hat am Mittwoch einen neuen Hauptpartner vorgestellt: Das Unternehmen Plus500 wird ab nächster Saison bis mindestens im Sommer 2022 der neue Hauptpartner des Vereins. Es besteht eine Option auf Verlängerung.

Plus500 existiert seit 2008. Das Unternehmen ist als Anbieter von Online-Finanzdienstleistungen tätig. Plus500 ist am Hauptmarkt der Londoner Börse für börsennotierte Unternehmen gelistet und hat seinen Hauptsitz in Haifa, Israel. In Sportkreisen ist das Unternehmen insbesondere durch das jahrelange Hauptsponsoring des spanischen Spitzenclubs Atlético Madrid bekannt.

«Plus500 ist für uns ein Glücksfall als neuer Hauptpartner. Wir sind stolz, dass sich ein international renommiertes Unternehmen mit einem solch starken Engagement zu unserem Club bekennt», lässt sich YB-CEO Wanja Greuel in der entsprechenden Medienmitteilung zitieren.

Und weiter: «Einen solchen Abschluss in den aktuell schwierigen Zeiten tätigen zu können, ist für uns ein starkes Zeichen der Wertschätzung und des Vertrauens.»

Plus500 wird damit die Migros Aare als aktueller YB-Hauptpartner ablösen. Statt des Shoppyland-Logos wird also auf den neuen YB-Trikots das Logo von Plus500 aufgedruckt werden. Die Migros Aare wird den Young Boys aber als sogenannter Premium Partner erhalten bleiben.

