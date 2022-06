Versammlung in Schwanden b. Brienz – Plus statt Minus bei der Jahresrechnung Die Stimmberechtigten genehmigen die Jahresrechnung mit einem Plus von 326’533 Franken. Der Nachkredit von 70’000 Franken für die Strassensanierung Oberschwanden findet auch Zustimmung. Beat Jordi

Auf diesem Strassenabschnitt im Dorfteil Oberschwanden müssen für das Meteo-Wasser grössere Rohre verlegt werden. Foto: Beat Jordi

«Die Freizeitaktivitäten sind bei diesem herrlichen Sommerabend eindeutig besser frequentiert als die Gemeindeversammlung», stellte Schwandens Gemeindepräsident Heinz Egli bei seiner Begrüssung mit einem Schmunzeln fest. In seiner Einleitung dankt er allen, die sich für die Gemeinde in irgendeiner Art engagieren, und erinnert daran, dass insbesondere in aussergewöhnlichen Situationen Freiheit und Wohlergehen nicht selbstverständlich und gratis sind.

Jahresrechnung mit sattem Plus