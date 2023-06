Mundartpop-Urgesteine aus Interlaken – Plüsch wollens nochmals wissen Ritschi, Simi, Hunzi, Bali und Röschel melden sich zurück: Plüsch betreten im Frühling nochmals die Schweizer Clubbühnen. Und wollen auch an Festivals alte Zeiten hochleben lassen. UPDATE FOLGT

Plüsch sind zurück. Die Bandmitglieder wollten alte Zeiten ohne den Druck eines neuen Albums aufleben lassen, schreibt die Band in einer Medienmitteilung in der Nacht auf Mittwoch. Unter dem Titel «Zuegab» sei eine Clubtournee im Frühling 2024 gebucht. Und auch die Festivalbühnen würden rufen.

Elf Jahre ist es her, dass die bekannte Schweizer Mundartband zum letzten Mal auf der Bühne stand. Im November 2021 habe man sich wieder einmal getroffen, um gemeinsam Musik zu machen. Ohne weiterführende Absichten. «Es war wie ein Heimkommen», sagt Hunzi in der Medienmitteilung. «Die Songs funktionierten auf Anhieb.»

Und so legen Plüsch nun eine Ehrenrunde ein: Eine Konzerttournee in Originalbesetzung. «Uns war immer klar: Wir machen das nur, wenn alle dabei sind», sagt Bassist Simi. Am 8. März 2024 geht es in der Mühle Hunziken in Rubigen los. Der Vorverkauf für alle Konzertdaten läuft ab sofort.

