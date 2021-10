Rückfall im Lockdown – Plötzlich zockte er wieder tagelang online Die Leute hängen derzeit mehr Stunden als sonst am Bildschirm. Das ist insbesondere für jene problematisch, die einst mit einer Mediensucht kämpften. Ein Betroffener erzählt. Regina Schneeberger

Von einem Level zum nächsten: Spiele wie «World of Warcraft» können endlos weitergezockt werden. Foto: Getty Images (Symbolbild)

In seinem Leben gab es keinen Platz mehr für alltägliche Dinge. Der junge Mann, nennen wir ihn Max K., konnte nicht arbeiten, keine Freunde treffen, Schlaf gönnte er sich kaum, zwei, drei Stunden mussten reichen. Zu gross war die Angst, etwas zu verpassen. Nicht in der realen Welt. Sondern in der virtuellen. Bis zu 18 Stunden am Tag sass er vor dem Bildschirm, spielte Computergames wie «World of Warcraft».

Als Teenager hatte Max K. Konflikte mit seiner Familie, flüchtete sich zunehmend in die virtuelle Welt. Er brach die Lehre ab, zehn Jahre verbrachte er fast ausschliesslich mit Computerspielen.