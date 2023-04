Wende im Unihockey-Playoff – Plötzlich steht der SV Wiler-Ersigen vor dem Aus Der Rekordmeister verliert am Wochenende gleich beide Partien. Mit den «Skorps» ist derweil ein Berner Club bereits für den Superfinal qualifiziert. Adrian Horn

GC ist Wiler (im Bild: Deny Känzig) dieser Tage einen Schritt voraus. Archivfoto: Freshfocus

Die Partie ist erst entschieden, wenn sie zu Ende ist: Im Fussball etwa ist das oft eine Floskel, im Unihockey… offensichtlich nichts als die Wahrheit.

0:4 liegt Floorball Köniz am Samstag in Winterthur nach rund der Hälfte des Spiels im Hintertreffen. Die bis dahin schwer enttäuschenden Gäste holen auf, spielen auf einmal gross auf – und führen kurz vor Schluss 5:4. Der HC Rychenberg scheint einen vermeintlich sicheren Sieg hergegeben zu haben, ehe er in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit seinerseits ausgleicht und sich später in der Verlängerung vor fast 2000 Zuschauern durchsetzt.

Dramatischer geht nicht? Der SV Wiler-Ersigen und GC versuchens am Sonntag in ihrer Halbfinalserie zumindest. 2:5 liegt Ersterer 10 Minuten vor Schluss zurück, 5 Minuten später steht es 5:5. Die Zürcher gehen wieder in Führung – die Berner gleichen erneut aus, 30 Sekunden vor dem Ende. Die Parallelen: Auch hier gewinnt jenes Team, das lange deutlich führte. Auch hier siegt der Gastgeber. Und auch hier unterliegen Berner Zürchern.

Einen Sieg benötigen die Könizer nur noch

Im Falle der Könizer ist die Niederlage in der Nachbetrachtung verkraftbar. Sie reagieren am Sonntag, setzen sich zu Hause durch und führen in ihrer Serie wieder. Entscheidend ist abermals das Schlussdrittel: Da machen sie aus einem 2:3 ein 6:3. Gewinnen sie am Samstag in Winterthur – wobei es sich um den ersten Auswärtssieg in der Serie handeln würde –, stehen sie als Teilnehmer des Superfinals von Mitte Monat in Kloten fest.

Köniz’ Topskorer Jan Zaugg schliesst ab, Rychenbergs Keeper Luca Locher lenkt den Ball über die Latte. Archivfoto: Urs Kindhauser

Ins Hintertreffen geraten ist derweil Wiler-Ersigen. Mit 2:1 Siegen führten die Unteremmentaler gegen Qualifikationssieger und Titelverteidiger GC. Nun, nach zwei knappen Niederlagen, stehen sie plötzlich vor dem Aus. Wie in der Viertelfinalserie gegen Malans scheinen die Zürcher rechtzeitig in Fahrt gekommen zu sein. Der Rekordmeister muss am Samstag zu Hause gewinnen; ansonsten endet da für ihn die Saison.

Die «Skorps» sind durch

Ganz bestimmt bis zum letztmöglichen Tag dauert die Meisterschaft für Skorpion Emmental Zollbrück. 4:1 gewinnen die Bernerinnen ihre Serie gegen Piranha Chur, womit sie als erstes Team als Superfinal-Teilnehmer feststehen. Weil sie am Sonntagabend ihr Heimspiel gegen die Bündnerinnen gewinnen und damit alles klarmachen, haben sie nun fast zwei Wochen Pause.

Die Fans der «Skorps» feiern. Archivfoto: Marcel Bieri

Noch nicht beendet ist die Serie des UHC Thun, und das ist für die Oberländer eine gute Nachricht. Gegen Chur spielen sie dieser Tage um einen Platz in der höchsten Spielklasse. Indem sie am Sonntag im Penaltyschiessen Spiel 5 für sich entscheiden, verlängern sie die Serie. 2:3 steht es aus ihrer Sicht nun.

