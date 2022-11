Wichtige Siege in heikler Phase – Plötzlich spielen die Berner Handball-Clubs gross auf Der BSV bezwingt Winterthur, Wacker schlägt St. Gallen: Es ist ein toller Abend für die bis dahin enttäuschenden hiesigen Vereine. Adrian Horn

Simon Getzmann jubelt – und gastiert am Samstag in der Thuner Lachenhalle. Archivfoto: Andreas Blatter

Riesig ist sie, die Erleichterung. Eben hat Sandro Gantner auch den fünften BSV-Penalty verworfen; den Abpraller aber verwertete der Linkshänder. So schwer sich die Berner in der vermeintlich einfachen Disziplin auch tun: Den Gegner haben sie an diesem Abend im Griff.

Immer wieder überpowern sie Pfadi Winterthur, ihren Widersacher, der eigentlich seinerseits für Tempohandball bekannt ist. Was die Gastgeber da vortragen, trägt sehr eindeutig die Handschrift Martin Rubins. Solidarisch verteidigen, besonders schnell kontern: So mochte das der Coach bereits in Thun, als er Wacker zu fünf Titeln führte.

Martin Rubin lächelt – die schwierige Phase ist zu Ende. Archivfoto: Dres Hubacher

Gut spielte der BSV in dieser Saison oft. Belohnen konnte er sich dafür selten. Häufig gab er in der zweiten Hälfte einen Vorsprung preis, jüngst am Samstagabend gegen Leader Schaffhausen. Diesmal aber geben die Berner die Führung nicht her. Sie überstehen eine heikle Situation nach rund 40 Minuten, als der Meister der vorletzten Saison dabei ist, die Partie zu drehen, ziehen nach einem kurzzeitigen Tief davon – und gewinnen 35:29.

Trotz abermals gewichtiger Ausfälle überzeugt Rubins Team vor allen Dingen als Kollektiv. Keiner fällt ab, niemand ragt wirklich heraus – auch nicht der zuletzt exzellente Felix Aellen, der einen vergleichsweise bescheidenen Auftritt hinlegt und zu Beginn glücklos agiert.

Mit dem Erfolg über das Spitzenteam bestätigt der BSV die Fortschritte, die er im Verlauf der bisherigen Saison gemacht hat. Er befindet sich nun im Tabellenmittelfeld. Die schwierige Phase mit sieben sieglosen Partien in Folge: Sie ist offensichtlich überstanden.

Das grosse Handicap

Rund 22 Kilometer südlich feiert 15 Minuten später der andere grosse Berner Handballclub. Auch er spielt bislang keine besonders gute Saison, auch er realisiert nun aber einen wichtigen und einen unter den gegebenen Umständen eher überraschenden Sieg. 37:35 schlägt Wacker St. Otmar St. Gallen. Der Ausgang der Partie ist bis in die letzten Sekunden offen, Flavian Römer und Ron Delhees entscheiden sie zugunsten der Oberländer.

Auf Lukas von Deschwanden, den besten Torschützen der Liga, müssen die Thuner am Mittwochabend verzichten; er ist krank. Das ist ein beträchtliches Handicap, zumal mit Nicolas Raemy der andere Ausnahmekönner im Team von Remo Badertscher gleichfalls nicht zur Verfügung steht, seine Auszeit dauert bis zur Winterpause.

Exzellent: Luca Linder ist Wackers Matchwinner. Archivfoto: Markus Grunder

In der torreichen Begegnung liegt Wacker fast immer in Führung. Eine formidable Darbietung gelingt Luca Linder. Zwölf Tore schiesst der routinierte Linksflügel, keinen einzigen Fehlversuch verzeichnet er. Seinen wichtigsten Treffer erzielt er zwei Minuten vor Schluss, als er in der Deckung den Ball gewinnt und in den verwaisten Kasten der Ostschweizer wirft.

Das Derby steht bevor

Es ist ein kleines Schlüsselspiel, das die Thuner da für sich entscheiden. Drei Punkte liegen sie nun vor den auf Rang 8 klassierten St. Gallern, genauso wie der BSV. Das ist eine gute Ausgangslage für den weiteren Verlauf einer Phase, in der wichtige Partien alle paar Tage folgen.

Der wohl interessanteste Vergleich steht bereits am Samstag an. Da treffen die Berner Mannschaften in der Thuner Lachenhalle aufeinander. Es ist anders als zeitweise erwartet keine Art Krisengipfel – sondern nun auf einmal die Begegnung zweier Teams, die Schwung aufgenommen haben.

