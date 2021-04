Ob Wengen gesichtet – Plötzlich prescht ein Wolf über den Gipfel Ein Flughelfer der Swiss Helicopter AG konnte auf dem Männlichen einen flüchtenden Wolf filmen. Das Tier ist bisher unbekannt. Hans Peter Roth

Der Wolf – unterwegs auf dem Männlichen. Video: PD

Plötzlich schiesst ein Wolf hervor. Prescht übers Gipfelplateau. Ein Flughelfer kann die spektakuläre Szene per Video festhalten. So geschehen am Mittwoch, 31. März, auf dem Männlichen. Während eines Flugs der Swiss Helicopter AG beim 2342 Meter hohen Gipfel zwischen Wengen und Grindelwald filmt der Flughelfer* zum richtigen Zeitpunkt. Und hält die Flucht des Wolfs fest.

Suche nach Aas?

Bloss: Was macht ein Wolf unter noch sehr winterlichen Bedingungen auf dieser Höhe? Wildhüter Remo Glaus hat eine mögliche Erklärung: «Fährt man mit der Seilbahn von Wengen auf den Männlichen, lassen sich dort unweit des Gipfels häufig Gämsen beobachten.» Doch der schneereiche Winter muss seinen Tribut gefordert haben, vermutet er: «Manches geschwächte Tier hat wohl den Winter nicht überstanden.» Dies wiederum könnte den Wolf angelockt haben, «um vom Aas verendeter Tiere zu fressen».