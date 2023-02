Out im Cup-Viertelfinal – Plötzlich können die YB-Frauen scheinbar nicht mehr gewinnen Die Bernerinnen unterliegen dem FC Luzern 1:3. «Der erste Gegentreffer brachte uns aus dem Tritt», sagt Trainerin Imke Wübbenhorst. Jürg Sigel

Trainerin Imke Wübbenhorst ist wenig angetan von der Darbietung ihres Teams. Foto: Keystone

Sie können einfach nicht mehr gewinnen. In der Meisterschaft feierten die YB-Frauen letztmals beim 1:0 in Yverdon einen Sieg. Das war am 15. Oktober, vor fast viereinhalb Monaten. Wenigstens im Cup hielt sich YB schadlos, was gegen die 1.-Ligisten Stans-Engelberg (9:0) und Winterthur (5:1) allerdings einer Pflichtaufgabe gleichkam. In der Women’s Super League hingegen blieben Erfolgserlebnisse plötzlich aus.