Dank der Frauenfussball-EM – Plötzlich kann YB wieder auf ein Trainingszentrum hoffen Bern will das Turnier 2025 mitaustragen. Ein Naturrasen im Wankdorf ist hierfür Pflicht. Das setzt die Politik in der Trainingsplatzproblematik unter Druck. Dominic Wuillemin

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Im Wankdorf wächst Naturrasen. Foto: Andreas Blatter

Bern will unbedingt als Austragungsort der Frauen-EM 2025 in der Schweiz fungieren. Letzte Woche verabschiedete der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit von rund sechs Millionen an den Stadtrat. Die Absicht sorgt für Dringlichkeit in einem Dossier, das längst zu einer leidigen Causa ausgewachsen ist. Voraussetzung für die Berner Kandidatur ist ein Naturrasen im Wankdorf. Dieser wiederum bedingt Trainingsplätze für YB. Sollte der Schweizerische Fussballverband also nächsten Januar den Zuschlag für die Austragung des Turniers erhalten, was ein durchaus realistisches Szenario ist, tickt die Uhr. YB-CEO Wanja Greuel sagt: «Es braucht jetzt endlich Taten statt Worte.»