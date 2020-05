Geschäftsschliessung in Huttwil – Plötzlich ist nichts mehr, wie es war Helene Greub öffnete ihre Blumenboutique nach dem Lockdown nur noch für den Ausverkauf. Eine Hirnblutung zwingt sie zur Aufgabe. Jürg Rettenmund

«Zum Glück geht es im Herbst weiter»: Die Aussage von Helene Greub bezieht sich auf ihr Geschäft. Ihre eigene Zukunft kann sie noch nicht planen. Foto: Beat Mathys

Lange Zeit fiel an der Stadthausstrasse 8 in Huttwil nichts auf. Wegen der Corona-Pandemie hatten in Huttwil ohnehin fast alle Geschäfte auf Anweisung des Bundesrats geschlossen. Doch als wieder Leben einkehrte ins Einkaufszentrum im oberen Langetetal, da blieben in der Blumenboutique die Türen zu, die bunte Blumenpracht kehrte nicht vor und in die Schaufenster zurück.