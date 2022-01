Vom Tabellenende auf Rang 5 – Plötzlich ist der EHC Thun auf Playoff-Kurs Die Berner Oberländer zeigen beim 3:1-Auswärtssieg gegen den EHC Wiki-Münsingen eine beeindruckende Vorstellung. Jürg Sigel

Die Spieler des EHC Thun bejubeln den Treffer zum 3:1. Foto: Dres Hubacher

Zweimal hatte Thun in der Mysports-League im laufenden Championat gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten verloren. Am Samstagabend war Wiki-Münsingen trotz kämpferisch guter Leistung von einem neuerlichen Coup weit entfernt. Die Thuner setzten sich vor 498 Zuschauern mit 3:1 Toren eher zu knapp durch. Die Gäste stellten von der ersten bis zur letzten Minute das klar bessere Team.

13 Spiele, 29 Punkte

Damit hält der Aufwärtstrend der Oberländer an – dies nach einem völlig missglückten Meisterschaftsstart. Nach zehn Spielen hatte die Mannschaft von Headcoach Christoph Schenk erst sieben Zähler auf ihrem Konto. Seither kamen in 13 Partien 29 Punkte dazu: Das ist ein Zähler mehr, als der überlegene Leader Basel in dieser Zeitspanne geholt hat.

Es ist nicht so, dass Thun inzwischen Sieg an Sieg reihen würde. «Es geht bei uns immer noch etwas auf und ab», meinte Schenk. Thun gewinnt inzwischen aber oft und oft genug, um seit dem Wochenende als Tabellenfünfter zu grüssen. Das entspricht der Klasse des Teams. «Wir müssen mit dieser Mannschaft auch vorne mit dabei sein», sagte Stürmer Michael Bärtschi. Er hatte seine Farben gegen Wiki nach 117 Sekunden in Führung geschossen. Und Thun hätte sich resultatmässig bereits im Startdrittel einen klaren Vorteil verschaffen können respektive müssen. Stattdessen gings nach Yanick Beckers Ausgleichstreffer (17.) mit einem für die Aaretaler schmeichelhaften 1:1 in die erste Pause.

Lyss mit Heimniederlage Infos einblenden Von den beiden anderen Berner Mannschaften in der MSL konnte am Samstag nur Lyss spielen. Für die Seeländer setzte es zu Hause gegen Düdingen trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung eine 2:4-Niederlage ab. Die Partie Huttwil - Martigny musste wegen Corona-Fällen im Team der Oberaargauer verschoben werden. (js)

Ab dem Mitteldrittel waren die Verhältnisse noch klarer. Thun hatte mehr vom Spiel, deutlich mehr Torschüsse, die zwingenderen Chancen. Sascha Inniger (22.) und erneut Bärtschi (44.) machten mit den Toren 2 und 3 alles klar. Wiki, bei dem sich der neu verpflichtete Robert Othmann bestimmt einen schöneren Einstand als Headcoach gewünscht hatte, vermochte die Thuner spätestens nach dem dritten Gegentreffer nicht mehr in Bedrängnis zu bringen. Bärtschi drückte es richtig aus: «Wir spielten defensiv solid, und generell war unsere Vorstellung überzeugend.» Und es war ein weiterer Schritt in Richtung Playoff.

