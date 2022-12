Kopf der Woche – Plötzlich im Fokus Roman Lanz ist Gemeindepräsident von Kandergrund. Die Munitionsräumung in Mitholz beschert ihm ungeahnten Aufwand. Nik Sarbach

Roman Lanz vor der Fluh, hinter der sich das einstige Munitionslager befindet. Foto: Christian Pfander

Am 19. Dezember fand in Mitholz eine Feier im Gedenken an die neun Todesopfer der Explosionskatastrophe von 1947 statt. Es war ein würdiger, unaufgeregter Anlass. Ein Anlass, bei dem einmal mehr auch Roman Lanz, der Gemeindepräsident von Kandergrund, gefragt war.