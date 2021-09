Kampf um Merkels Nachfolge – Plötzlich geht Scholz’ kühner Plan auf Noch vor einem Monat glaubte niemand an Olaf Scholz und seine sozialdemokratische Partei, nun winkt ihm auf einmal der Wahlsieg. Nur der Kandidat selbst hat alles genau so vorhergesehen. Dominique Eigenmann aus Berlin

Denkt seit spätestens 2017 daran, Merkel zu beerben: Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Foto: James MacDougall (AFP)

Im ersten Pandemiesommer, vor einem Jahr also, stellten die deutschen Sozialdemokraten ihren Vizekanzler Olaf Scholz als Kandidaten für die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel vor. Das Interesse war ziemlich klein. Die Christdemokraten standen damals in den Umfragen bei 40 Prozent, die Grünen bei 20, die SPD bei 15. Was für einen Unterschied sollte es da machen, wer die von zwölf Jahren Grosser Koalition unter Merkel ausgezehrte Partei in die Wahlen führen sollte?

Der Kandidat selbst sah das schon damals ganz anders. Im Vertrauen skizzierte er seinen Plan. Deutschland habe noch gar nicht begriffen, sagte er damals Reportern, welch einzigartige Wahl 2021 anstehe. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik trete kein Amtsinhaber an, und das bedeute nichts weniger, als dass alle Karten neu gemischt würden. Keine Partei geniesse mehr einen Vorteil, auch nicht die Union.