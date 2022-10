Geplante Preiserhöhung in Bern – Plötzlich eine der teuersten blauen Zonen der Schweiz Der Berner Stadtrat will am Donnerstag den Preis der Anwohnerparkkarten für die blaue Zone verdreifachen. Zu Recht? Die wichtigsten Zahlen zum Parkplatzstreit. Benjamin Bitoun

720 statt 264 Franken: Nach dem Willen des Berner Stadtrats wird eine Parkkarte für die blaue Zone bald massiv teurer. Foto: Nicole Philipp

Den Bürgerlichen in der Stadt Bern droht am Donnerstag im Parlament ein weiterer Tiefschlag. Rot-Grün winkt dagegen eine Chance, der finanzklammen Stadt zusätzliches Geld zu verschaffen und gleichzeitig in der Klimapolitik Gas zu geben. Die Rede ist von Berns wohl grösstem Zankapfel: den Autoparkplätzen.