Unterwegs mit der Band Lauwarm – Plötzlich berühmt, weil sie Rastas tragen und Reggae spielen Sie machten international Schlagzeilen, weil ihr Konzert abgebrochen wurde – wegen kultureller Aneignung, wie es heisst. Dann trat die Band Lauwarm beim «Weltwoche»-Sommerfest auf. Wir begleiteten die Gruppe zu ihrem nächsten Konzert. Andreas Tobler , Rolf Neeser (Fotos)

Dominik Plumettaz ist der kreative Kopf der Band Lauwarm. Seinen eigenen Kopf hat er nicht immer zusammen. Foto: Rolf Neeser

Kurz nach der Abfahrt bekommt es Dominik Plumettaz mit der Angst zu tun, dass er die Herdplatte angelassen hat. An diesem Nachmittag, an dem wir ihn zu einem Auftritt nach Biel begleiten. Zusammen mit seiner Band Lauwarm, die seit einigen Wochen in den internationalen Schlagzeilen ist, weil eines ihrer Konzerte in der Berner Brasserie Lorraine abgebrochen und ein zweites abgesagt wurde.