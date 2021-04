Ausgangslage

Davos und Bern ermitteln diese Woche Zugs Playoff-Gegner im Pre-Playoff. Gespielt wird eine Best-of-3-Serie. Sprich: Wer zwei Spiele gewinnt, steht im Playoff, für den Verlierer ist die Saison beendet.

Nachdem der SC Bern am Mittwoch die erste Partie für sich entscheiden konnte (4:3 nach Verlängerung), gelang dem HC Davos am Freitag dank einem 3:0-Sieg der Ausgleich. Heute Abend kommt es also zum Entscheidungsspiel im Eisstadion Davos. Um 19.45 Uhr ist Puckeinwurf.