Gastro-Suisse-Chef Platzer – Platzt den Beizern seinetwegen der Kragen? Gastro Bern + Umgebung wehrt sich gegen die Haltung von Gastro Suisse, dass es keine Zertifikatspflicht in Restaurants geben solle. Im Vorfeld gabs von den Chefs in Zürich einen Maulkorb. Claudia Salzmann

Tobias Burkhalter von Gastro Stadt Bern findet, dass sich der Verband Gastro Suisse verrannt habe, weil er gegen die Zertifikatspflicht ist. «Warum nicht die Energie in etwas stecken, das wir beeinflussen können.» Foto: Adrian Moser

Der Bundesrat verkündete am Donnerstag, dass die Zertifikatspflicht in Restaurants kommen soll. Casimir Platzer, Präsident von Gastro Suisse, wählte danach harsche Worte: «Die Zertifikatspflicht würde zu einer Spaltung der Gesellschaft führen.» Zur Impfung zwingen sollte man niemanden, meinte er, und schon gar nicht dürfe man mit der Ausweitung der Zertifikatspflicht eine faktische Impfpflicht einführen. Das Gastgewerbe würde dazu missbraucht werden, die Impfquote zu erhöhen.

Der Ton, den Gastro Suisse anschlägt, gefällt den Berner Beizern gar nicht. Was in Zürich bestimmt werde, entspreche schlicht nicht der Basis. «Wir wollen keine Jammeris sein, sondern vorwärts schauen», sagt Tobias Burkhalter von Gastro Stadt Bern und Umgebung. Seit rund fünf Wochen wettere Casimir Platzer gegen das Zertifikat. «Wie wir ja in den Nachbarländern sehen, kommt es sowieso», sagt Burkhalter.