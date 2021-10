Folgen des Camping-Booms? – Platznot in Berns blauen Zonen Ferien im Wohnmobil liegen im Trend. Die Zahl der mobilen Eigenheime steigt. Das macht sich entlang der Berner Quartierstrassen bemerkbar. Cedric Fröhlich

Ein Wohnmobil in der blauen Zone, irgendwo in Bern. Mittlerweile kein seltenes Bild. Foto: Christian Pfander

Ab Donnerstag steigt in Bern der alljährliche Caravan-Salon. Im Vorjahr mussten die Veranstalter die Messe praktisch über Nacht abbrechen, nachdem die Berner Kantonsregierung ihre Covid-Regeln angepasst hatte. Das Publikumsinteresse an der verkürzten Messe war dennoch beachtlich. Und es dürfte den Organisatoren auch heuer gewiss sein.

Schliesslich ist die Schweiz im Camping-Fieber.

Nun ist der Winter nicht die Jahreszeit, um sein Wohnmobil startklar zu machen. Die meisten Halterinnen und Halter parkieren ihren VW-Bus oder Multivan auf privaten Parkplätzen ab und in Garagen. Oder in der blauen Zone, wie ein Gang durch die Stadt Bern zeigt. Zum Beispiel im Breitenrainquartier. Dort wohnt Andrea Z'graggen, die sich seit geraumer Zeit an den mobilen Ferienheimen vor ihrer Haustüre stört.