Schulareal in Schüpbach – Platz für Firmen, Sport und Spiel Wird die Schule Schüpbach geschlossen, gibt es Platz. Dieser soll dem lokalen Gewerbe zugute kommen. Aber nicht nur. Cornelia Leuenberger

Den Platz der Schule (vorne) könnte die Schreinerei Röthlisberger gut gebrauchen. Fotos: Raphael Moser

Signaus «Bestszenario» für das Gebiet Gewerbestrasse in Schüpbach sieht in aller Kürze so aus: Das Areal des Schulhauses wird in eine Gewerbezone überführt, verkauft und von lokalen Firmen genutzt. An der Emme entsteht ein Spiel- und Sportplatz. Der Verkehr rollt über die Gewerbestrasse, neue Fusswegverbindungen sorgen dafür, dass Spaziergängerinnen und Spaziergänger auch in Zukunft problemlos ans Wasser kommen.