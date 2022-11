Unterkunft in Weier im Emmental – Platz für 30 minderjährige Asylsuchende in Affoltern Im Dezember wird in Weier ein Wohnheim für unbegleitete minderjährige Asylsuchende eröffnet.

Bis zu 30 unbegleitete minderjährige Asylsuchende sollen in Weier im Emmental untergebracht werden. Das teilten der Kanton Bern und die Gemeinde Affoltern am Dienstag mit.

Im Dezember soll am Kreuzgässli 3 in Weier das neue Wohnheim eröffnet werden. Dort werden Jugendliche zwischen 14 und knapp 18 Jahren wohnen. Betreut werden sie bis zu ihrer Volljährigkeit von der Stiftung Zugang B, dem regionalen Partner des Kantons Bern im Asylwesen. Ein grosser Teil der Jugendlichen wird die schulische Tagesstruktur der Stiftung Zugang B in Huttwil besuchen.

Die Anzahl der eingereichten Asylgesuche nehme stark zu, hält der Kanton weiter fest. Der Anteil an unbegleiteten Minderjährigen nehme dabei proportional besonders zu.

