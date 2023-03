Reka-Feriendorf Lenk – Platz für 24 minderjährige Asylsuchende an der Lenk Junge Asylsuchende finden im Reka-Feriendorf eine temporäre Unterkunft. Sie erhalten ab dem 1. April ein Haus zur Verfügung gestellt.

24 jugendliche Asylsuchende, die sich ohne Begleitung in der Schweiz aufhalten, finden einen Platz im Feriendorf der Reka an der Lenk. Foto: Bruno Petroni

24 unbegleitete minderjährige Asylsuchende finden ein vorübergehendes Zuhause an der Lenk. Die Reka stellt ab 1. April ein Haus in ihrem Feriendorf für die Jugendlichen zur Verfügung. Das teilte der Kanton Bern am Freitag mit.

Der Betrieb des Reka-Feriendorfs laufe daneben normal weiter. Die Jugendlichen werden durch Fachpersonen betreut. Wann genau sie in dem Haus einziehen können, ist noch nicht entschieden.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.