Platz 2 nach Sieg gegen den Leader – Der FC Thun demonstriert: Das kann seine Saison werden 3:1 schlagen die Oberländer den FC Wil. In einer für sie atypischen Partie zeigen sie vor den Augen einer Vereinslegende Qualitäten, für die sie nicht bekannt sind. Adrian Horn

Roland Ndongo feiert sein Tor zum 1:0. Foto: Patric Spahni

Skizzierten die Verantwortlichen des FC Thun so was wie das ideale Heimspiel – es sähe ziemlich genau so aus.