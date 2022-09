Strandbad Thun – Plattentaufe mit Farbenspektakel Jesse Ritch taufte sein neues Album «Farbtupfer». Mit Konfettiregen, Stromausfall, aber vor allem ganz viel Herz. Simone Sommer

Jesse Ritch bei seiner Plattentaufe im Thuner Strandbad. Foto: Patric Spahni

«Du fingsch kenä so wie mi» – mit diesem Statement startete Jesse Ritch, 30-jähriger Sänger, Songwriter und Produzent, das Konzert und riss gleich mit dem ersten Song das gesamte Publikum mit. Zahlreich waren Freunde, Familie und Fans im Strandbad erschienen, um die neuen Stücke des in Thun wohnhaften Künstlers live zu hören. Nach über zehn Jahren, in welchen der Künstler englische Musik veröffentlicht hat, folgt nun das erste Mundartalbum.