Plastikmüll im Kanton Bern – Wohin mit dem Tetra Pak? Immer mehr Gemeinden wollen Plastik recyceln. Das Beispiel Thun zeigt: Noch birgt das Sammeln von Kunststoff Knacknüsse. Simone Klemenz

Pro Jahr verbrauchen wir pro Kopf 14 Kilo Haushaltplastik. Foto: Franziska Rothenbühler

Der letzte Schluck Milch ist ausgetrunken, das Tetra Pak ist leer. Es wird zusammengedrückt und landet – ja, wo eigentlich? Die Antwort auf diese Frage fällt je nach Berner Gemeinde anders aus. Jede entscheidet selbst, was sie mit diesem Müll anstellt.

Um für mehr Einheit im Müll-Universum zu sorgen, spannten im Frühjahr 50 Berner Gemeinden mit privaten Recycling- und Entsorgungs­unternehmen zusammen. Die Idee: den Haushaltskunststoff, darunter auch Tetra Pak, in separaten Säcken zu sammeln und zu recyceln. «Bring Plastic Back» nennt sich das. Für die Sortierung fahren die gefüllten Säcke bis nach Österreich, für die Weiterverarbeitung kommen sie wieder zurück in die Schweiz. Wieso der Umweg? Weil sich in der Schweiz wegen zu geringer Sammelmengen bis jetzt keine Sortieranlage betreiben lässt.

Weitere Gemeinden steigen ein

Die 50 Gemeinden, die versuchen, den Kunststoffkreislauf zu schliessen, sollen aber nur der Anfang sein. Das geht aus einer jüngst publizierten Antwort des Regierungsrates auf einen Vorstoss hervor. Mit knapp hundert interessierten Gemeinden würden «auf Hochtouren» Beitrittsverhandlungen laufen. Der von links-grünen Politikerinnen und Politikern eingereichte Vorstoss verlangte, das Recycling von Getränkekartons in der Bevölkerung zu fördern.

Immerhin werden in der Schweiz jedes Jahr etwa 700 Millionen Getränkekartons verkauft. Die Lage ist gerade bei Tetra Pak verzwickt, da sie jeweils aus mehreren Komponenten bestehen. Trotzdem sind die Packungen in den Spezialsäcken von «Bring Plastic Back» willkommen.

Die Beteiligten sprachen im Frühjahr von einem «wegweisenden Projekt». Dass dieses aber gewisse Knacknüsse mit sich bringt, zeigt das Beispiel Thun.

600 Kilo im ersten Monat

Thun ist im Mai bei «Bring Plastic Back» eingestiegen. «Die ersten zwei Wochen war es düster», sagt Sacha Linder, der beim Tiefbauamt der Stadt Thun die Abfallentsorgung koordiniert. Kaum jemand habe einen Sack abgegeben. Bei neuen Projekten brauche es aber immer eine gewisse Zeit, bis die Leute diese überhaupt kennten. Ab Mitte Juni seien mehr Säcke zu den Sammelstellen gebracht worden. So wurden im ersten Monat 600 Kilo Plastik gesammelt. Das sei für eine Stadt mit rund 44’000 Bewohnerinnen und Bewohnern nicht sonderlich viel. In der Schweiz werden jedes Jahr pro Kopf 14 Kilo Haushaltplastik verbraucht.

Linder vermutet, dass das auch damit zu tun hat, dass die Säcke in Thun abgegeben werden müssen und nicht direkt vor der Haustür abgeholt werden. Derzeit gibt es in der ganzen Stadt nur drei Sammelstellen. Plastikmüll bei den Leuten einzusammeln, liege nicht drin, weil die Kehrichtabfuhr bereits ausgelastet sei, so Linder. Man wolle nun aber noch mehr Rücknahmestellen generieren.

Das gehört in die «Bring Plastic Back»-Säcke Folien, Plastikflaschen (ausser PET), Verpackungen wie Chipstüten, Tetra Pak und Shampooflaschen, Obst- und Fleischschalen, Blumentöpfe und Getränkekartons.

Eine zweite Knacknuss: zu verstehen, was nun überhaupt in den Sack gehört. So berichten Anwohnende, dass ihnen nicht klar gewesen sei, was nun alles als Plastikmüll gelte. Linder bestätigt, dass sie auf dem Amt zu Beginn viele Telefonate mit Fragen zur Mülltrennung erhalten hätten. Wer die Säcke aber nutze, stelle fest: Die normalen Gebührensäcke füllen sich plötzlich viel langsamer. Sprich: Man merkt, wie viel Plastik man im Alltag tatsächlich verbraucht.

Die Sache mit dem Preis

Ein weiteres Thema hat in Thun Fragen aufgeworfen: der Preis. Ein 35-Liter-Sack kostet 1.90 Franken. Dass er gleich viel wie der normale Gebührensack kostet und erst noch extra zu seiner Sammelstelle gebracht werden müsse, habe in der Bevölkerung zu Unverständnis geführt, sagt Linder.

Er hofft, dass die Sammelmenge in den kommenden Monaten noch ansteigt. «Mit einem halb leeren Laster herumzufahren, macht nicht so viel Sinn», sagt Linder. Sprich: Das Projekt funktioniert nur, wenn die Leute auch mitmachen.

Dass sie das andernorts bereits tun, zeigt das Beispiel Oberbipp, wo schon länger Plastik gesammelt wird. Gegenüber dieser Zeitung hiess es im Frühjahr, dass mehr Plastik habe gesammelt werden können als erwartet.

Bern fährt eigenen Kurs

Die Avag Umwelt AG, die das Projekt koordiniert, ist bis jetzt «sehr zufrieden». Für eine umfassende Bilanz zu den Sammelmengen sei es aber noch zu früh, schreibt Mudest Arpagaus, Bereichsleiter Marketing, auf Anfrage. Bis heute seien im Kanton bereits eine halbe Million Sammelsäcke unterschiedlicher Grösse in Umlauf gebracht worden. Und 120 Sammelstellen eingerichtet worden. Da laufend Gemeinden dazukämen, dürften diese Angaben stetig steigen.

Es sei normal, dass sich die Bevölkerung zuerst an das neue Angebot gewöhnen müsse. Daher komme es gelegentlich noch zu Fehlwürfen oder Abgaben ohne den kostenpflichtigen Sammelsack, so Arpagaus. Das sei nicht unerwartet. Einzig in der Region Thun habe man einschneidendere Massnahmen treffen und eine Sammelstelle vorübergehend schliessen müssen.

Ihren eigenen Kurs verfolgt hingegen die Stadt Bern. Die Antwort auf die zu Beginn des Artikels aufgeworfene Frage lautet: Das Tetra Pak landet in der Stadt im Gebührensack. «Die Packungen werden thermisch verwertet», schreibt Christian Jordi, Leiter von Entsorgung + Recycling, auf Anfrage.

Zwar tüftelt die Stadt im Rahmen ihres eigenen Farbsack-Trennsystems an einer Kunststoffsammlung, die auch Getränkekartons berücksichtigt, herum. Bisher jedoch ohne konkretes Ergebnis: «Zurzeit ist noch unklar, wann und in welcher Form in der Stadt Bern eine Plastiksammlung eingeführt wird», so Jordi.

