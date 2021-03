Versammlung in Seftigen – Planungsrevision verliert die Stockzähne Die Gemeindeversammlung goutiert die Ortsplanungsrevision nicht: Sie weist die Überbauung Hohlenmatt und die Aufzonung Pfandersmatt zurück. Andreas Tschopp

Dieses Landstück in Seftigen soll überbaut und die bestehende Liegenschaft abgerissen werden. Jetzt hat der Souverän die Aufzonung zurückgewiesen. Foto: Andreas Tschopp

«Die Stimmbürger haben immer recht», kommentierte Urs Indermühle, Gemeindepräsident von Seftigen, den Ausgang der Gemeindeversammlung vom Montagabend. Dazu fanden sich 228 Stimmberechtigte ein in der Arena Gürbetal, wo sich üblicherweise das Team von Unihockey Berner Oberland mit seinen Gegnerinnen in der Nationalliga A duelliert. Doch am Montag trat der Seftiger Gemeinderat an, um seine Pläne zur künftigen Gestaltung des Dorfes beim Souverän durchzubringen. Dabei erlitt er Niederlagen in beiden Hauptpunkten.

Geheime Abstimmung

Zurückgewiesen wurde einerseits die Überbauung Hohlenmatt. Diese sah den Bau von vier neuen Wohnhäusern mit 20 Einheiten und Flachdächern vor in einer Baulücke oberhalb der Oberdorfstrasse (wir berichteten). Dafür sollte eine Zone mit Planungspflicht (ZPP) erlassen werden im Rahmen der Ortsplanungsrevision, über die am Montag in fünf Punkten befunden wurde. Das Projekt Hohlenmatt wurde einleitend als «überdimensioniert» und «rein profitorientiert» kritisiert.