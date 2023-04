Verdichtetes Bauen – Planung zwischen Stuhl und Bank In Langenthal soll eine neue Überbauung entstehen – das Vorhaben verzögert sich jedoch. Das hat auch mit Klimaschutz zu tun. Stephanie Jungo

Auf einem Streifen Land zwischen BLS-Gleis und Schorenhügel soll eine neue Überbauung entstehen. Foto: Olaf Nörrenberg

Der Bau von rund 30 Wohnungen und Ateliers gibt in Langenthal seit Jahren zu reden. Während die Grundeigentümerin und das Architekturbüro auf den Startschuss für die Bauarbeiten warten, berät der Langenthaler Stadtrat an seiner kommenden Sitzung bereits zum zweiten Mal über das Vorhaben an der Haldenstrasse – das hat vor allem mit veränderten Anforderungen im Energiebereich zu tun.