Wegen Corona – Planung der regionalen Schwimmhalle ist gestoppt Weil das Hallenbad Heimberg wegen des Kampfs gegen das Coronavirus schon wieder geschlossen ist, stoppt der Verwaltungsrat die Planung der neuen Schwimmhalle. Marco Zysset

Das Hallenbad Heimberg ist wegen Covid-19 vorübergehend geschlossen. Foto: Patric Spahni

Die aktuellen Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus zollen ihren Tribut. Nachdem das Hallenbad in Heimberg schon im Frühling an 84 der wirtschaftlich lukrativsten Tage im Jahr geschlossen war, fällt sicher bis zum 23. November wieder mindestens ein weiterer Monat in der Hochsaison weg. Deshalb hat der Verwaltungsrat nun die Notbremse gezogen: «Wir haben die Planung der regionalen Schwimmhalle auf unbestimmte Zeit unterbrochen», sagt Verwaltungsratspräsident Bernhard Gyger.

Der simple Grund: «Aufgrund der erneuten Schliessung unseres Betriebs fehlen uns schlicht die Geldmittel, um unseren Anteil an die weitere Planung des Projekts zu stemmen.» Damit ist die Planung, die mittlerweile seit 2016 läuft und in die neben der Stadt Thun verschiedene Gemeinden der Region involviert sind, vorerst auf Eis gelegt.