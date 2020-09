Freibäder im Emmental – Planschen mit Distanz: So war die aussergewöhnliche Badisaison Wegen der Pandemie konnten die Freibäder erst später eröffnen. Haben sie den Rückstand aufgeholt? Wir fragen nach. Jacqueline Graber

Die Wasserqualität im Freibad Koppigen war die ganze Saison gut. Foto: Raphael Moser

Die vergangene Woche präsentierte sich in Sommerlaune, Temperaturen bis 26 Grad. Richtiges Badiwetter, könnte man meinen. «Es ist wie beim Skifahren, auch das schönste Wetter lockt im Frühling nur noch wenige Sportler auf die Pisten.» Genauso sei das beim Schwimmen Ende Sommer, sagt Bruno Stucki. Doch der Betriebsleiter vom Schwimmbad Koppigen ist zufrieden mit der vergangenen Badesaison.

Obwohl das Freibad wegen Corona nicht wie andere Jahre am Samstag vor Muttertag eröffnet werden konnte, sondern erst einen Monat später, konnten rund 31’000 Eintritte verzeichnet werden. Im Vergleich: Im letzten Jahr waren es 37’200. Besonders wichtig ist Stucki, dass der Sommer unfallfrei verlaufen und die Wasserqualität immer gut war.

Probleme hatte Bruno Stucki auch keine bei der Einhaltung der im Frühsommer vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) definierten Corona-Abstandsregeln. 2400 Personen hätten sich gleichzeitig in der Badi aufhalten dürfen, laut Stucki war die Höchstzahl 1300 Gäste. Das Freibad Koppigen schliesst am 20. September seine Tore, so wie auch die Freibäder in Kirchberg und Langnau. In Koppigen jedoch ist das letzte Wochenende speziell: Am Samstagnachmittag findet jeweils eine Vorführung der Wasserrettung durch Neufundländer statt. Am Sonntag ab 8 Uhr wird ein Plauschtriathlon für Hundehalter und deren Hunde veranstaltet.

Geöffnet für Schulklassen

Zufrieden mit der Saison ist auch Hans Eggimann, Bademeister in Kirchberg. Er schätze die Zahl der Eintritte auf 40’000, was einem 10-Jahres-Durchschnitt entspreche. Geöffnet wurde die Badi wegen Corona am 11. Mai statt wie geplant am 9. Mai. «Dies jedoch mit eingeschränktem Betrieb», so Eggimann. Schulklassen konnten das Becken zum Schwimmunterricht nutzen, ebenso konnten Gäste ihre Runden drehen. Ein Aufhalten auf der Liegewiese war jedoch untersagt. Erst ab dem 6. Juni konnten die Leute auch sünnelen. In Kirchberg wurde die Corona-Limite ebenfalls nie erreicht, und die Saison verlief unfallfrei.

Das Schwimmbad Kirchberg. Foto: Beat Mathys

Abo-Verlängerung

In Langnau startete die Freibadsaison auch verspätet, am 6. Juni, zu diesem Zeitpunkt wurde zudem das seit 14. März geschlossene Hallenbad eröffnet. Gut 22’000 Eintritte wurden im Freibad gezählt, im letzten Jahr betrug die Zahl 25’800. Rabatte gab es keine. «Allerdings wurden die Abonnemente für das Hallen- und Freibad um die Zeit der Schliessung, also maximal vom 14. März bis zum 5. Juni, automatisch verlängert», sagt Clemens Friedli, stellvertretender Gemeindeschreiber von Langnau. Trotz der speziellen Situation und der entsprechend schwierigen Ausgangslage sei die Saison einigermassen zufriedenstellend. «Das schöne Wetter hatte daran einen grossen Anteil. Ausserdem waren die Besucherinnen und Besucher grösstenteils sehr diszipliniert und haben die Corona-Massnahmen eingehalten», so Friedli.

Das Freibad Langnau. Foto: Hans Wüthrich

Schon schlechtere Jahre

Das Freibad in Lützelflüh ist am 6. Juni in die Badesaison gestartet und schloss am 12. September. Dies, weil der Umbau des Hallenbades, welches nicht öffentlich, sondern vorwiegend fürs Schulschwimmen benutzt wird, ansteht und im Vorfeld verschiedene Arbeiten gemacht werden müssen. Insgesamt verzeichnet die Badi 29’200 Eintritte, das sind rund 10 Prozent weniger als in anderen Jahren. «Wir sind zufrieden, denn wir hatten schon ohne Corona schlechtere Jahre», sagt Bademeister Paul Aebi, der wie seine Emmentaler Berufskollegen froh ist, dass der Sommer unfallfrei verlief.

Burgdorf geht in die Verlängerung

Ursprünglich war die Schliessung des Burgdorfer Freibads am Sonntag, 20. September geplant. «Gemeinsam mit der Stadt Burgdorf haben wir entschieden, noch eine Woche länger, also bis zum 27. September, geöffnet zu haben», sagt Christoph Estermann, Geschäftsführer Freibad Burgdorf. Wobei Estermann einräumt: «Es ist keine Woche zum Geldverdienen, die Stadt macht dies aus Goodwill.» Einerseits für die Stammgäste, andererseits seien noch Schulferien.

Das Freibad Burgdorf. Foto: Adrian Moser

Gestartet in die Saison ist das Freibad am 6. Juni. Die Corona-Abstandsregeln hätten 650 Personen gemeinsam erlaubt, diese Zahl sei jedoch nie erreicht worden, so Estermann. Wie viele Eintritte es in diesem Jahr gewesen sind, kann er noch nicht abschliessend sagen. An die Vorjahreszahlen von 41’500 komme der Corona-Sommer jedoch nicht heran, erwartet werden etwa 10 Prozent weniger Eintritte.