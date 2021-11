Skicrosserin Sanna Lüdi – Planlos optimistisch Die 35-jährige Bernerin wird einmal mehr von einer Verletzung gestoppt. Ausbremsen lässt sie sich deswegen aber nicht. Ihr Ziel bleiben die Olympischen Spiele. Peter Berger

Den Mut und den Fokus nie verloren: Sanna Lüdi bleibt zuversichtlich. Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone

Alles war gut, endlich wieder. Sanna Lüdi hatte sich von den Operationen im Frühling an beiden Schultern erholt. «Der Sommer verlief perfekt. Anders als früher, erkrankte ich auch nie.» Die Schufterei im Kraftraum schien sich für die 35-jährige Bernerin einmal mehr zu lohnen. «Bei allen absolvierten Leistungstests zeigten die Resultate, dass ich nahe oder sogar über meinen Bestwerten war.»

Entsprechend gross war die Vorfreude auf die Rückkehr in den Schnee. Aber prompt passierte im September in Saas Fee beim ersten richtigen Training ein Malheur. «Eigentlich nichts Schlimmes, ich hatte einfach Pech. Ich fabrizierte einen Köpfler und landete auf der Schulter.» Dann versucht Lüdi zu erklären, was kaputtging. Sie erzählt vom ausgerissenen Korakoid – übersetzt den Rabenschnabelbeinfortsatz – und wie es das Schlüsselbein «gelüpft» habe, vom gebrochenen Knochen, der von schwammigem Gewebe umgeben sei, bis sie schliesslich sagt: «Es tönt so kompliziert, wie es ist.» Jedenfalls hätten ihre behandelnden Ärzte eine solche Verletzung noch nie gesehen, entsprechend fehlt eine zuverlässige Heilungsprognose.