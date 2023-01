Jugendskilager an der Lenk – Plan B blieb in der Schublade Das 80. Jugendskilager an der Lenk biegt auf die Zielgerade ein. Das Tauwetter konnte den 600 Jugendlichen aus der ganzen Schweiz den Spass nicht verderben. Stefan Kammermann

Juskila 2023 an der Lenk: Schneesport macht auch bei durchzogenen Wetterbedingungen Spass. Foto: PD

Janis Häfliger aus dem luzernischen Neuenkirch und seine 599 Gspändli werden sich am Samstag an der Lenk noch ein letztes Mal die Ski an die Füsse schnallen. Zumindest im Rahmen des Jugendskilagers. Was am vergangenen Montag mit der 80. Auflage des gemäss Swiss-Ski grössten J+S-Schneesportlagers des Landes im Oberländer Ferienort begann, findet am Wochenende seinen Abschluss.