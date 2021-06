Politdebatte zur Sexarbeit – Plakate mit heissem Hintergrund erregen die Gemüter in Muri Ein Emoji mit herausgestreckter Zunge lässt die Emotionen in Muri hochgehen: Hat Werbung für einen Saunaclub im öffentlichen Raum etwas verloren? Stephan Künzi

«Geöffnet!» – in Zeiten von Corona zieht allein dieses Schlagwort die Aufmerksamkeit auf sich. Hinter der Werbung mit dem überdimensionierten Emoji steckt ein Saunaclub. Foto: Raphael Moser

Ist es Zufall? Oder nicht vielmehr geschickte Werbung? Einmal mehr sorgen die Plakate eines Seeländer Saunaclubs für Diskussionen. Der Betrieb, in dem Sexarbeiterinnen etwas abseits eines kleinen Dorfes ihre Dienste anbieten, macht zurzeit im grossen Stil auf sich aufmerksam.

Das heisst, vielleicht schreibt man besser nicht von einem, sondern von dem Saunaclub im Seeland. Das Etablissement sorgt nämlich nicht zum ersten Mal für Schlagzeilen. Schon vor sieben Jahren liess eine ähnliche Kampagne die Emotionen hochgehen. Sie zeigte im Grossformat «ein nacktes Girl, der Rücken ist rot, das Kreuz extrem durchgebogen, steil wie das Matterhorn ragen die Brüste in die Höhe». So stand es damals in dieser Zeitung.