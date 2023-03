Grossprojekt in Bätterkinden – Pläne für neues RBS-Depot sind eingereicht Das Bundesamt für Verkehr und die Gemeinde prüfen die Pläne für das riesige Bauvorhaben. Danach wird es publiziert. Pia Scheidegger

So wird das neue RBS-Depot in Bätterkinden aussehen. Visualisierung: PD/RBS

Der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) will in Bätterkinden ein neues Zugdepot bauen und den Bahnhof umgestalten. Das Projekt kostet 290 Millionen Franken. Die Pläne seien nun beim Bundesamt für Verkehr und bei der Gemeinde eingereicht worden, schreibt der RBS in einer Medienmitteilung. Die Dossiers werden jetzt geprüft, voraussichtlich im Frühsommer liegt das Projekt dann öffentlich auf.