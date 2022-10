Porzellanfabrik in Ersigen – Pläne beim Rössler-Areal sorgen für Widerstand Wo die Firma Rössler einst Geschirr produzierte, soll Wohnraum entstehen. Das gefällt nicht allen im Dorf. Regina Schneeberger

Heute dient die einstige Produktionsstätte noch als Lager und bietet Raum für den Fabrikladen. Foto: Christian Pfander

Sie war die letzte Porzellanfabrik, die noch in der Schweiz produzierte: Die Firma Rössler aus Ersigen stand für hochwertiges Tafelgeschirr. Doch zur Jahrtausendwende wurde das Familienunternehmen an eine Zürcher Handelsfirma verkauft und die Produktionsstätte im Emmental stillgelegt. Hergestellt wird das Porzellan heute im Ausland. Seit mehr als zwanzig Jahren dienen die Hallen in Ersigen nur noch als Lager und Raum für den Fabrikladen.