Unfall in Schmitten – Pizzakurier fährt 18-Jährige an und begeht Fahrerflucht Am Freitagabend wurde eine jugendliche Fussgängerin von einem schwarzen Auto erfasst und leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag gegen 18.15 Uhr fuhr in Schmitten ein Auto eine 18-Jährige an, welche die Mülitalstrasse auf einem Fussgängerstreifen überquerte. Wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilt, setzte der Lenker oder die Lenkerin die Fahrt fort ohne anzuhalten. Die Fussgängerin wurde leicht verletzt.

Zur Klärung des Unfalls sucht die Polizei Zeugen. Beim Fahrzeug soll es sich um einen einen schwarzen Pizzalieferdienst mit Freiburger Kennzeichen gehandelt haben. Insbesondere die Person am Steuer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 026 304 17 17 zu melden.

mb