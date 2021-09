Wasserversorgung Schwarzenmatt – Pizza und Bier für die Bauarbeiter Die Arbeiten der ersten Etappe der Wasserversorgung im Versorgungsgebiet Schwarzenmatt in der Gemeinde Boltigen sind abgeschlossen. Die Bauarbeiter wurden zu einer Feier mit Pizza und Bier eingeladen.

Einer der Leitungsgräben, die in der Schwarzenmatt ausgehoben wurden. Foto: PD

«Während der Bauphase von nur 13 Monaten zeigte sich, dass die beteiligten Unternehmen vorbildlich zusammengearbeitet haben», schreibt die Gemeinde Boltigen in ihrer Medienmitteilung. Knapp 3,8 Kilometer Gräben mussten ausgehoben werden, davon rund 2,4 Kilometer für die Hauptleitung. Ferner wurden 2,2 Kilometer Kunststoff-Hauptleitung, 750 Meter Hochdruck-Gussleitung und 1,5 Kilometer Hausanschlussleitungen verlegt. 21 Schieber auf der Hauptleitung, 65 Hausanschlussschieber und 11 neue Hydranten wurden versetzt.

«Auch wenn die Schlussrechnung noch nicht erstellt ist, deutet vieles darauf hin, dass auch finanziell keine grossen negativen Überraschungen zu erwarten sind», wie es weiter heisst. Aktuell wird die zweite Etappe geplant, die dann voraussichtlich im Herbst 2022 zur Ausführung kommt.

Verständnisvolle Anwohner

Es gab keinen offiziellen Spatenstich, da dort, wie es der zuständige Gemeinderat Adrian Bieri formulierte, «die hohen Herren im Weg stehen und danach zum Apéro gehen, während die Arbeiter schuften müssen». Daher hat die Gemeinde, obwohl im Tiefbau nicht üblich, die involvierten Mitarbeiter zu einer Aufrichte in die Pizzeria Sternen Reidenbach eingeladen. Beim gemütlichen Zusammensein wurden neben den lobenden Dankesworten auch etliche Anekdoten des Baus zum Besten gegeben.

Ein ganz spezieller Dank ging auch an die Bevölkerung von Schwarzenmatt für die Unannehmlichkeiten, die der Bau mit sich gebracht hatte. Oder wie es Werner Gempeler vom gleichnamigen Forst- und Baggerbetrieb formulierte: «Es ist nicht selbstverständlich, dass die Anwohner, denen man die Zufahrt gesperrt und die man den ganzen Tag mit Lärm und Staub belästigt hat, am Abend eine Kiste Bier in die Baubaracke bringen!»

pd

