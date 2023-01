Trainerlegende Karl Frehsner im Interview – «Pirmin Zurbriggen war der noch grössere Egoist als Peter Müller» Als Trainer von Zurbriggen, Müller, Accola und Heinzer eroberte er die Skiwelt. Der 83-Jährige wuchs im Krieg auf, war dem Tod beim Klettern nah – nun redet er über sein bewegtes Leben. René Hauri Philipp Rindlisbacher

Machte sich als «Eiserner Karl» einen Namen: Karl Frehsner in seiner Wohnung in Dietikon. Foto: Sabina Bobst

Wer Karl Frehsner besucht, braucht guten Schnauf. Der gebürtige Österreicher wohnt in einer kleinen Siedlung in der Nähe des Bahnhofs Dietikon im fünften Stock – ohne Lift. In der übersichtlichen Wohnung lebt er mit seiner Frau Rosmarie, mit der er zwei Söhne hat, seit 1968. Die Miete damals? 212 Franken. Der 83-Jährige, der noch immer ein Auto von Swiss-Ski fährt, weil er für die Anfertigung der Rennanzüge zuständig ist, sitzt auf dem tiefen Sofa und erzählt von seiner Kindheit in der Kriegs- sowie Nachkriegszeit und seinen speziellen Methoden als Erfolgstrainer der Schweizer Skifahrer von den späten 70er- bis Anfang 90er-Jahre.