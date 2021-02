Bürokratie in Dresden – Piraten bombardieren Bürgermeister mit über 100’000 Fragen Wie viele und welche Grundstücke besitzt die sächsische Landeshauptstadt Dresden? Weil die Verwaltung die Fakten lieber geheim halten möchte, wird sie nun von Politpiraten mit Arbeit eingedeckt, die eigentlich nicht zu bewältigen ist.

Befindet sich das Flurstück 1/3 in der Gemarkung Altfranken in kommunaler Hand? Befindet sich das Flurstück 150/z in der Gemarkung Altstadt II in kommunaler Hand? 108’884 solcher Anfragen – verschickt als PDF mit 2224 Seiten – sind an Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert gerichtet worden. Verfasser der Mammutanfrage ist Piratenstadtrat Martin Schulte-Wissermann. Unterstützt wurde der 50-Jährige von den Hochschulpiraten Dresden, einer politischen Organisation von Studierenden.

Weil er Fragen aus der Bevölkerung nach kommunalen Grundstücken zur ökologischen und sozialen Nutzung in Dresden seit Jahren nicht beantworten könne, reitet Stadtrat Schulte-Wissermann nun persönlich den Amtschimmel. Die Verwaltung sperre sich «beharrlich», eine Liste an den Stadtrat herauszugeben, so der promovierter Physiker. Bis auf das eine Mal, am 13. Januar 2021, als OB Hilbert eine Anfrage eines Linke-Politikers zu zwei spezifischen Grundstücken «doch tatsächlich beantwortet» hat.

Schulte-Wissermann schloss daraus, nicht nach einem allgemeinen Überblick der Grundstücke der Stadt zu fragen, sondern nach konkreten Grundstücken. Die Hochschulpiraten sammelten Tausende Daten im Open-Data-Portal der Stadt; diese wurden geordnet, formatiert und in das Anfragedokument überführt. Dass der Politpirat auf Tausende konkrete Fragen nach einzelnen Grundstücken auch Tausende Antworten erhalten wird, ist eher unwahrscheinlich. Selbst wenn ein Rathausmitarbeiter im Akkord alle vier Minuten eine der Ja/Nein-Fragen anpacken würde, vergingen mehr als vier Jahre bis zu einer Antwort, rechnete ein deutschen Newsportal vor.

