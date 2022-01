Gewinnen Sie Tickets – Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet Canzoni Segrete Tour

Pippo Pollina ZVG

«Canzoni Segrete» – Pippo Pollinas neue Konzerttournée im 2022. Seine gleichnamige CD ist Anfang Januar erschienen – und gleich auf Platz 2 in der Schweizer Hitparade eingestiegen. Ein Meisterwerk, wie das neue Album in der Sendung Swissmade auf SRF1 genannt wurde. Auf die Bühne bringt der bekannte Cantautore seine neuen «geheimen Lieder» ab März 2022, zusammen mit seiner Band, dem Palermo Acoustic Quintet.

Einer der Höhepunkte wird an einigen Konzerten sicher auch das Mitwirken des Kinderchors der Scuola bilingue Rheinau Coira sein: 100 Churer Kinder singen Italienisch und Deutsch – als gelebte Mehrsprachigkeit.

Die SonntagsZeitung verlost je 10 x 2 Tickets in der 1. Kategorie für die Tournée «Canzoni Segrete» von Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet an folgenden Orten:

- Donnerstag, 10. März 2022, Kammgarn Schaffhausen

- Sonntag, 3. April 2022, Volkshaus Zürich

- Montag, 4. April 2022, Tonhalle St. Gallen

- Freitag, 13. Mai 2022, Volkshaus Basel

- Samstag, 14. Mai 2022, KKL Luzern

- Sonntag, 15. Mai 2022, Casino Bern



Mit über 4000 Konzerten europaweit gehört Pollina zu einem der beliebtesten italienischen Liedermacher. Er singt über die Kraft der Musik und die Folgen des Wohlstands, über die seltsame Pandemie und die veränderten Leidenschaften, über Träume, Hoffnungen, Enttäuschungen. Die Lieder haben ihre Wurzeln in den vergangenen Jahrzehnten, überwiegend aber in den Monaten zwischen Januar 2019 und Juni 2020. Pippo Pollina jubelt und räsoniert, plaudert und reflektiert, mit rauer und zugleich sonorer Stimme, manchmal einen Hauch lakonisch, aber nie ohne die grundlegende Ehrfurcht der Schönheit der Klänge und der Kraft der Kunst gegenüber. Denn Musik ist ein Geschenk.

Pippo Pollina ZVG

So nehmen Sie teil:

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50/Anruf oder SMS)

Rufen Sie an (siehe untenstehende Telefonnummern) und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 3113 mit untenstehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse.



Datum / Ort / Telefon / SMS-Code

10.3.2022 / Kammgarn Schaffhausen / 0901 500 071 / SZ1

3.4.2022 / Volkshaus Zürich / 0901 500 072 / SZ2

4.4.2022 / Tonhalle St. Gallen / 0901 500 073 / SZ3

13.5.2022 / Volkshaus Basel / 0901 500 074 / SZ4

14.5.2022 / KKL Luzern / 0901 500 075 / SZ5

15.5.2022 / Casino Bern / 0901 500 076 / SZ6

Per Internet: www.share-solution.ch/sz/leserangebot und wählen Sie für die Teilnahme den Code analog dem SMS-Code sowie das Lösungswort «Pippo Pollina».

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 26. Januar 2022

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungentamedia einverstanden.