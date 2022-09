Auswirkungen auf Gaspreis – Pipeline-Lecks sorgen für Verunsicherung am Energiemarkt Die vier Lecks an Nord Stream 1 und 2 schüren Ängste vor weiteren Sabotageakten. Diese könnten den Gaspreis nach oben treiben. Angelika Gruber

Bereits vor der Sabotage floss durch Nord Stream kein Gas mehr. Die Rohre des ersten Strangs wurden im Jahr 2010 verlegt. Foto: Stefan Sauer (Keystone)

Die Lecks in der Gaspipeline Nord Stream sorgen für Verwirrung. Wer steckt hinter dem Sabotageakt? Waren es tatsächlich die Russen? Und was war das Ziel der Aktion – zumal durch die Röhre zuletzt ohnehin kein Gas mehr aus Russland nach Europa floss? Auf den Gaspreis in Europa hat der Vorfall zunächst überschaubare Auswirkungen. Fachleute sprechen jedoch von einer neuen Art von Verunsicherung, die sich auf die Stimmung und womöglich doch auf den Preis auswirken könnte.