Amore am Casinoplatz – Pinseria ersetzt Latino-Pop-up Am Casinoplatz eröffnen drei Pop-up-Macher ein italienisches Lokal. Die Liebe wird grossgeschrieben, serviert werden italienische Spezialitäten. Claudia Salzmann

Mosaik eröffnet am Casinoplatz eine Pinseria. Im Bild Camil Schmid (35), Claudio Maestretti (34) und Dominic Kummer (32). Foto: Nicole Philipp

«Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao» – das Partisanenlied hallt laut durch den Raum. Das Küchenpersonal legt gerade Birnenscheiben und Gorgonzola auf die Pizza. «Pinsa», korrigiert Camil Schmid. «Pinsa ist die leichte und gesunde Antwort auf Pizza», schiebt er nach. Er, Claudio Maestretti und Dominic Kummer eröffnen am Samstag ihre Pinseria Amore. Das Trio geschäftet unter dem Namen Mosaik, die drei Berner sind die Pop-up-Könige der Stadt schlechthin. Erst letzten Montag haben sie auf der Kleinen Schanze ihr Sommerprojekt Lilly’s Libelle abgebaut.

Dort haben sie den neuesten Food-Trend drei Monate lang getestet und für tauglich befunden. Den Koch haben sie mitgenommen und im neuen Projekt verpflichtet. Der Unterschied von Pizza zu Pinsa ist primär der Teig. Bei Amore besteht er aus drei verschiedenen Mehlen: Weizen, Reis und Soja. Den Teig lässt man 120 Stunden aufgehen. Deshalb sei eine Pinsa leichter verdaulich, liest man auf einschlägigen Homepages und Food-Blogs, denn sie gärt bereits im Kühlschrank und nicht erst im Magen.

Äusserlich unterscheidet die Pinsa wenig von der Pizza. Der Teig geht während 120 Stunden auf, was leichter bekömmlich sein soll. Foto: Nicole Philipp

Über den Sommer stand das Lokal am Casinoplatz leer, zuvor war ein lateinamerikanisches Gastro-Projekt drin. Der Berner Koch Dave Wälti, der dieses führte, ist mit seinem lateinamerikanischen Gastro-Projekt Al Toque unterdessen nach Zürich disloziert. Die Lokalität mietet derzeit der Berner Arzt Hans Merki, den man von der alten Markthalle kennen könnte und der auch die Asino il Bar neben dem Amore pachtet. Er agiert generell lieber im Hintergrund und sucht sich passende Gastronomen.

Für drei Monate soll das Amore bleiben, die Festwirtschaftsbewilligung haben die Mosaik-Männer in der Tasche. Kochen darf man vor Ort nicht, aber immerhin backen. Ihrem Slogan «Pinsa, Birra e Baci» werden sie gerecht, mit Bieren aus ganz Italien und auch Negroni aus dem Zapfhahn des benachbarten Asinos. Wer keine Pinsa essen will, bestellt «Apericena» – ein Apéro-Abendessen – mit Caprese, Carpaccio oder Arancini (frittierte Reisbällchen).

Lust auf ein Arancino? Produziert wird das alles in einer externen Küche. Foto: Nicole Philipp

Fluffiger Slow Food

Die erste Pinseria in der Region Bern ist das Amore nicht: Am Stadtrand, genauer in Kirchlindach, haben im Thalmatt-Sportzentrum gerade die Tennisgrösse Romina Oprandi und Lebensgefährtin Kathrin Röthlisberger Pinsas auf die Karte genommen. Auch im Ristorante La Vita in der Länggasse findet man sie im Menü.

Viel Amore in den Teig wird auch andernorts gesteckt: Am Eigerplatz in der Pizzeria Da Nino arbeitet Michelangelo Bucolo mit Vorteigen, die bis zu 48 Stunden gären und so eine erste Fermentation durchlaufen. Massimo Calandra stellt in der Lorraine vor dem Restaurant Wartsaal «Pizza in Pala» her, primär aus Bio-Produkten. Dabei arbeitet er mit einem Sauerteig und bereitet daraus einen Vorteig zu, der 24 Stunden reift. Dann dauere es mindestens fünf Stunden, bis der Teig belegt und gebacken werden könne.

Klar ist, dass solche Pizzas oder auch Pinsas weit weg von Fast Food sind. Und wie schmeckt die Pinsa vom Amore? Bestellt werden können Pinsas mit unüblichen Kombinationen wie Mortadella und Pistazien oder Varianten mit fantasievollen Namen wie «Model» (Feige, Avocado, Randen, Frischkäse) oder «Nemo» (mit Lachs). Tatsächlich beisst man in einen richtig kross-fluffigen Boden. Ciao Bella!

