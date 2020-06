Gesucht, gefunden, vermisst – Pinnwand vom Samstag, 6. Juni Die Kleininserate des Tages im Überblick.

Zu verschenken

Ein Sack mit verschiedenen Woll- und Garnreste, bitte nur per SMS. 079 646 32 23

Bocciakugeln-Set, farbig, aus Hartplastik. 079 395 10 13

Massive Holzkiste, L:160cm, B:60cm, H:60cm. Überseekoffer, L:90cm, B:45cm, H:50cm. 031 711 13 44

Bemalte Truhe mit gewölbtem Deckel, L:105cm, B:53cm, H:67cm. 031 711 13 44

20 Duvet- und Kissenanzüge, alle gleiches Design, feines Gelb. 079 376 34 61

Älteres Giebelzelt für 2 Personen, Masse: aussen 210x 220cm plus 60cm und Innenzelt 140x190cm plus 35cm, gebraucht, Gummiringe ersetzen, neu imprägnieren. Fotos. 079 907 96 01

Ältere Kissenbox, gebraucht und nur noch für Werkstatt oder Garage zum Aufbewahren von Sachen. 079 907 96 01

Kettler-Gartentisch, weiss, 1.55 x 1.00 mit Einlageblatt 60 cm zum Verlängern. Muss abgeholt werden in 3019. 079 292 74 60

Kleine Vitrine für Modellautos etc. Holz mit Glastableren und Glasfront, Länge 62 cm, Breite 11 cm, Höhe 40 cm, in Lyss. Kontakt via SMS, Foto auf Verlangen. 079 360 14 94

Div . Bücher E. Hemingway, E.M.Remarque. Abholen in 3613. Nur SMS. 079 434 36 62

Runder Spiegel ohne Rahmen, Durchmesser ca 80cm, abholen in Zollikofen. 079 521 83 85

Auto-Dachträger 106x80. 079 649 78 15

Diverse Schlaginstrumente, Schellenkranz, Tamourin, Triangle, Schlegel. 079 649 78 15

Bücherstützen zum Klemmen, Metall, 6 Stück, wenig gebraucht, für Tablare mit ca. 1.5 cm Durchmesser, nur SMS. 079 405 08 15

Tintenpatr. T1294 gelb (Apfel) f. Drucker Epson Stylus SX 525 WD wg. Druckerwechsel. Tel. 079 347 92 36

Gratis gesucht

Laternen. Raum Thun. 079 295 82 72

Klavierstuhl. 078 820 19 34

Hängeschaukelkorb. 078 885 81 82

Heissluftfriteuse. 078 820 19 34

Alte Badezuber zum Bepflanzen. 078 712 49 72

Gut erhaltenes Newborn-Set für Stokke Tripp Trapp. Bitte wenn möglich nur SMS. 079 720 72 30

Revox Bandgerät und Spulen. 076 373 53 53

Kimono Karate, Grössen 130/140/160. 078 820 19 34

Für unseren 10jährigen Labrador: eine stabile Hunderampe. 079 487 67 73

Diverses

Gefunden: Brillenétuit Carrera, bei Fähre Anlegestelle Wynau, Wanderweg Murgenthal-Wynau. 079 956 95 65

Vermisst: Phonak-Hörgerät braun, verloren am 04.06.2020 in Bern oder Wankdorf Migros/Micasa. 079 521 83 85