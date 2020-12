Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Samstag, 5. Dezember Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: « Uhrmacher - Werkzeug und Ersatzteile. » 079 262 42 27 Getty Images/iStockphoto

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Autositzbank, neuwertig, zu Mitsubishi-Bus.

079 364 06 20

Kaffeemaschine für ganze Bohnen, Rotel Aromatica; Dampfreiniger: Novamatic plus; Stewi-Libelle; Mottenschrank grau, H 170 x B 105.

079 326 39 44

Schöne Tonkrippe von Künstlerin an Krippenliebhaber(in), muss abgeholt werden.

079 404 16 80

HP-Patronen 933 xl cyan und yellow.

079 735 45 90

5 Esszimmer-Stühle, Freischwinger, Sitzgeflecht defekt, abholen in Lyss.

079 418 11 45

Alubilderrahmen, 80x110cm , in 3414 abzuholen. 079 634 30 05

Bertelsmann-Lexikothek 24 Bde, z.T. noch originalverpackt. Abholen 3043 Uettligen.

079 473 53 57

Gratis gesucht

Notenständer als Holz mit Kerzenhalter.

077 414 45 21

Kleiner Amboss.

079 215 48 19

Uhrmacher-Werkzeug und Ersatzteile.

079 262 42 27

Motorradnavi, bitte mit Foto oder Beschreibung.

076 505 13 06

iPhone-Ladegerät.

079 474 73 21

Jura-Brezeleisen.

076 466 30 67

Buch «Geschichtliche Impressionen» vom Warenhaus Loeb.079 568 15 81

Scooter 125/250.

076 749 45 44

Hotel-Gutschein (die sonst verfallen und nicht gebraucht werden). Bitte SMS.

078 401 22 55

Dekoschneemänner jeder Art.

076 738 73 23

Massivholz-Tisch, alt, rechteckig, ca 1.7 m x 0.75 m.

077 508 27 07

Zwei intakte Hundeboxen (keine Stoffboxen). Grösse: mindestens L81 x B60 x H62cm. 079 922 25 15

Guterhaltene Sopran-Ukulele.

079 229 83 59

Für unseren Sohn Silas (10): Armeefeldstecher.

078 768 02 02

Diverse

Verloren auf dem FoxTrail in Thun: VTech-Kidizoom-Kamera in pink am 15. Nov. 20. Unsere Tochter würde sich über ein Widersehen freuen.

079 709 97 62