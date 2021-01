Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Samstag, 30. Januar Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht : «Kasperlitheater mit Figuren. 079 731 85 30» Foto: Getty Images/iStockphoto

Diverse Einzelteile Geschirr und Gläser. Bitte SMS.

0794875669

Bett 180 x 200 cm mit 2 Lattenroste und Matratzen 90 x 200cm

079 856 72 44

Weisses Rolf Benz Ledersofa, 160/85 cm, hat Gebrauchsspuren.

079 720 53 44

Sideboard 130 x 67 x 60 B/H/T muss in Thun abgeholt werden. Fotos wären vorhanden.

079 226 84 12

Das Jahr in Wort und Bild (Der Bund) 1982-1993. Nur SMS.

079 653 30 61

GEO-Hefte 1-12 1998 und 1-12 1999. Nur SMS.

079 653 30 61

Schmalfilmkamera Kodak Instamatic M4 mit Tasche. Abholen in Bern.

079 520 05 89

Ersttagsbriefe und lose Briefmarken (noch aufgeklebt) ab den 60er-Jahren. Nur SMS.

079 720 20 34

Weisse Ober und Unterleintücher, im Oberaargau.

079 545 61 56

Diverse Blumentöpfe in KS und Ton in verschiedenen Grössen in 3626.

079 532 53 15

Tageskarte Gemeinde Thun für den 29.1.2021, nur SMS.

077 427 55 49

HP Patronen Nr. z933xl Cyan und 933xl Yellow, 64 Sammelmarken Badezimmer Trophy Coop 64 Aammelmarken. Nur SMS.

079 735 45 90

Babybett 70/140 cm, neuwertig mit Zubehör (Foto vorhanden). Abzuholen in Hasle-Rüegsau. Nur SMS.

079 700 90 80

Kinderstudio-Möbel, weiss, Foto vorhanden, sehr guter Zustand, muss abgeholt werden in Hasle-Rüegsau. Nur SMS.

079 700 90 80

Stofftiere, kleinere und grosse, müssen abgeholt werden in Hasle-Rüegsau. Nur SMS.

079 700 90 80

Ein Rasentrimmer Okay Akku LI-10. Funktionstüchtig, leicht in der Handhabung. Abzuholen in 3325.

079 391 80 38

Ein paar Damenskischuhe in der Grösse 38. Farbe Grau, Marke Head. Abzuholen in 3325.

079 391 80 38

Gratis gesucht

Guterhaltene Kaninchenfelle.

079 362 82 72

Guterhaltenes Schwizerörgeli.

0318592091

Alles aus Zinn.

079 518 83 81

Eine Coverstich Nähmaschine.

076 761 58 80

(Lieder-) Bücher und CD’s von W. Bossinger (Heilsames Singen) und von H. Feinbier (Come Together Songs 1 + 2).

079 633 96 75

Hometrainer Velo oder Spinning Bike.

0787445799

Thorens Röhrenverstärker.

078 864 49 71

Skateboard ca. 30 cm Länge, Plattenspieler.

077 460 28 01

Rosenküchlein-Eisen zum Backen.

079 235 54 01

Kasperlitheater mit Figuren.

079 731 85 30

Wolle, die nicht mehr gebraucht wird. Wir stricken für Rumänien.

078 816 41 44

Alte Spielzeugautos.

079 209 36 63

«Berner Kochbuch» rot.

079 312 37 23

T-Shirts Damen 56 bis 58 oder ganz grosse Herrenshirts.

076 738 73 23

Salzglasgeschirr, mit Holzdeckel, (aufklappbar Glasi Niedwalden).

079 373 58 50

Häkelgarne (Baumwolle /Baumwoll-Mischgarne).

079 242 86 53

Strickliesel, Raum Thun, nur SMS.

078 817 74 46

Nähmaschine va für Jeans Stoff.

079 657 96 43

Diverses

Hast du am Sonntag am Tellerlift in Schwanden irrtümlicherweise die Kinderskistöcke unserer Tochter mit nach Hause genommen? Weiss mit Pink, Marke Stöckli.

078 817 74 46