Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Samstag, 23. Januar Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: «Einen Hometrainer. 076 469 69 37» Foto: Getty Images

Zu verschenken

15 Zügelkartons, in Brienz.

079 310 26 64

Wanderstöcke ausziehbar 70 cm - 140 cm.

076 493 50 46

Pult mit 2 Schubladenstöcken à je 3 Schubladen B = 142cm, H = 82 cm, T = 80 cm.

076 493 50 46

Fahrradträger für Auto-Heckklappe, 2 Gepäckträger (Ski oa), 1 Ballonglasflasche 25 l für Apfelsaft mit Gestell ( müssen in Zollikofen abgeholt werden).

078 660 17 09

24 Einmach- oder Sterilisiergläser diverse Grössen.

076 506 62 33

Blaues Bettsofa für 2 Personen, gebraucht aber in sehr gutem Zustand, kein Defekt. Fotos auf Wunsch. Abzuholen in 3098.

079 687 56 19

Schönes, antikes Baby-Korbwägeli, grosse Räder, nur für Kindergarten oder ähnliches.

079 395 10 13

2 Behälter für Aquarium oder Terrarium ohne Deckel. Masse 99 x 50 x 55 und 36 x 21 x 19 cm

079 770 65 71

Eckmöbel, 2-teilig, Holz dunkelbraun, Masse; H: 1.94 / B: 0.74 / T: 0.50 in Thun.

079 258 02 74

Mehrere Bildkalender zum Basteln. Fotos von Landschaften und Katzen . Abzuholen in 3550 Langnau.

034 402 17 18

An Bastler: Technics Stereoanlage (4 Komponenten: Verstärker, Tuner, CD-Player, Doppelkassettendeck) plus 2 grosse Boxen (auch Technics). Bitte abholen in 3038.

079 613 56 53

Canon 581XL Druckerpatrone zu verschenken. Nur SMS. im Raum Thun.

078 734 94 70

Gratis gesucht

Milchkanne oder alter Blechzuber für Deko.

079 396 68 72

Einen Hometrainer.

076 469 69 37

Jura Brezeleisen.

076 527 42 88

Herrenpullover Grösse L und XL nur in gutem Zustand, bitte SMS.

079 516 02 20

Ein Schachspiel, das nicht mehr gebraucht wird. Kleine Schachfiguren, ca. 4 cm hoch.

079 337 08 94

Schraubstock, mittel bis gross. SMS.

078 883 88 84

Scooter 125/250.

078 401 22 55

Spinning Bike, Indoor Bike.

078 744 57 99

Wer veredelt mir ein wildes Kirschbäumchen im Garten?

031 721 43 77

Eine Geige, noch gut zu gebrauchen.

076 305 74 19

Socken in Grösse 43.

076 738 73 23

El. Nähmaschinen für Mission.

079 774 29 92

Alte Heurechen aus Holz, ohne Stiel nur den Kamm.

079 702 59 09

Diverses

Bitterlich vermisst: Kleiner weisser Plüsch-Hund («Eisbär» von Nici). Verloren am 19. Januar in der Region Belp - Toffen. Wer hat ihn gefunden?

078 827 69 70